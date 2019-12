Brand wird rechtzeitig erkannt

Großes Glück hatte laut Polizei am Sonntag gegen 8.30 Uhr der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Weiler Volkertshaus. In einer Stallung geriet ein Stromverteilerkasten vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und informierte den Landwirt. Dieser vermochte den Brand mit einem Wasserschlauch zu löschen, sodass sich der Einsatz der Freiwillige Feuerwehren aus Bad Waldsee und Mittelurbach auf die Brandkontrolle beschränken konnte. Ein Schaden am Gebäude ist nicht entstanden.