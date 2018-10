Brand in Grastrocknungsanlage

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Freitagabend bei einem Brand in der Genossenschaftlichen Grastrocknungsanlage in Gaisbeuren entstanden. Wie die Feuerwehr Bad Waldsee weiter mitteilt, hatten Mitarbeiter den Brand frühzeitig bemerkt und einen Notruf abgesetzt.

Um 19.31 Uhr erfolgte der erste Alarm für die Feuerwehr Bad Waldsee mit den Abteilungen Reute-Gaisbeuren und Stadt durch die Leitstelle Bodensee-Oberschwaben. In der Grastrocknungsanlage war es durch eine technische Störung zu einem Brand in der Trocknungstrommel gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war Funkenflug und Rauchentwicklung aus dem Kamin der Anlage erkennbar. Einsatzleiter Alois Burkhardt ließ sofort weitere Kräfte aus Mittelurbach alarmieren.

Mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz begannen sofort mit Löschmaßnahmen im Betriebsgebäude. Zeitgleich verstärkte sich der Funkenflug aus dem Kamin, sodass über die Drehleiter die Dachfläche mit Wasser besprüht werden musste. Ein glühender Abluftkanal setzte außerdem Teile der hölzernen Fassade in Brand, mit der Gefahr einer Ausbreitung auf den Dachstuhl. Daraufhin wurden auch die Abteilungen Haisterkirch und Michelwinnaden nachalarmiert.

Durch einen gezielten Löschangriff von außen und im Bereich der Maschinen sowie über die Drehleiter konnte der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 20.30Uhr waren alle Glutnester gelöscht.

Die Löschwasserversorgung erfolgte zunächst über die Wasserführenden Löschfahrzeuge sowie den Abrollbehälter Wasser, im weiteren Verlauf über eine etwa 700 Meter lange Schlauchleitung, die vom Gewerbegebiet Gaisbeuren zur Einsatzstelle verlegt wurde.

Die genaue Ursache für den Brand sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aufgrund der frühzeitigen Alarmierung sowie der schnellen Einsatzmaßnahmen kann die Anlage nach notwendigen Reparaturarbeiten voraussichtlich schon in den nächsten Tagen wieder in Betrieb gehen.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Bad Waldsee mit allen Abteilungen sowie die Feuerwehr Weingarten mit dem Gerätewagen Atemschutz, mit insgesamt 80 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen sowie Kräfte des DRK Bad Waldsee.