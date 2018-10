Brand hinter dem Schloss in Bad Waldsee

Hinter dem Schloss in Bad Waldsee ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Bad Waldsee und Aulendorf haben den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Dachstuhlbrand im sogenannten Kavaliershäusle hinter dem Schloss. Wie Feuerwehrsprecher Matthias Lessig mitteilt, konnte das Feuer gegen 21.15 Uhr gelöscht werden. Die Feuerwehrangehörigen waren zu dieser Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Erst Freitagabend musste die Bad Waldseer Feuerwehr zu einem Großbrand ausrücken. In einer Futtertrocknungsanlage in Gaisbeuren hatte sich Heu entzündet. Auch hier konnten die Einsatzkräfte das Feuer rasch löschen. Und so liegt ein einsatzreiches Wochenende hinter den Feuerwehrangehörigen.

