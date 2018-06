Brötchentüten werben für mehr Radfahrer-Sicherheit

Passend zur Fahrrad- Aktion der Stadt, die den Titel „Bad Waldsee radelt… sicher“ trägt und am Energietag startet, will auch die diesjährige Brötchentüten-Aktion Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), in der auch Bad Waldsee Mitglied ist, zu mehr Sicherheit von Fahrradfahrern im Straßenverkehr beitragen.

Unter dem Motto „Schulterblick statt kalte Schulter“ soll sie Autofahrer daran erinnern, per Schulterblick den „Toten Winkel“ zu prüfen, bevor sie abbiegen. Die Brötchentüten-Aktion ist Bestandteil der Kampagne „Tu’s aus Liebe“. Wie in einer Pressemeldung mitgeteilt wird, tragen die Tüten auf der Vorderseite den Spruch „Schulterblick statt kalte Schulter“ sowie auf der Rückseite ein großes Dankeschön von Radfahrern. So wird für umsichtiges Fahren und ein freundliches Miteinander im Straßenverkehr geworben.

An der Brötchentüten Aktion, die am Freitag, 29. April, startet, nehmen folgende Bäckereien in Bad Waldsee teil: Bäckerei Herrmann, Bäckerei Gueter, Bäckerei Schwarz (Rewe), die Bäckerei im Kaufmarkt sowie die Bäckerei Hepp in Reute. Foto: Privat