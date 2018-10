Brände, Unfälle & Co: Feuerwehr muss 210 Mal ausrücken

Traditionell hat die Bad Waldseer Feuerwehr am Kirbemontag ihr Können unter Beweis gestellt. Auch die Kirbeversammlung am Abend gehört fest zu diesem Tag dazu. Kommandant Alois Burkhardt blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Im Berichtsjahr, das von der Kirbe 2017 bis zum aktuellen Kirbemontag reicht, wurden die Feuerwehrangehörigen zu insgesamt 210 Einsätzen gerufen. Im Jahr zuvor waren es noch 244 und im Spitzenjahr 2015/2016 sogar 275 Alarmierungen. „Wir haben einen leichten Minustrend, über den wir nicht enttäuscht sind“, erklärte Burkhardt und schlüsselte die Einsatzzahlen weiter auf. Den größten Anteil der Alarmierungen machten die technischen Einsätze aus. 110 Mal mussten die Feuerwehrleute aufgrund von Ölspuren (33 Einsätze), Sturmschäden (24), Türöffnungen (17) oder Verkehrsunfällen (14) ausrücken. Insgesamt 78 Brände mussten die Feuerwehrangehörigen löschen. Während all dieser Einsätze konnten 32 Personen gerettet werden, „für sieben kam jede Hilfe zu spät“, zeigte Burkhardt die Schattenseiten des Ehrenamts auf. Darüber hinaus verletzten sich fünf Einsatzkräfte bei den Hilferufen.

Wie die Analyse der Einsätze außerdem zeigte, wurde die Feuerwehr in den vergangenen 365 Tagen vor allem werktags zwischen 6 und 17 Uhr gerufen. „Das ist die kritische Zeit. Hier finden 60 Prozent aller Einsätze statt“, erklärte der Feuerwehrkommandant und betonte, dass die professionelle Abwicklung dieser Alarmierungen ohne die Unterstützung der Arbeitgeber nicht möglich wäre. Schließlich ermöglichen die Unternehmen den Feuerwehrleuten die kurzfristige Hilfe. In diesem Zuge forderte Burkhardt auch die Stadt auf, die Mitarbeiter, die sich im Dienste der Feuerwehr ehrenamtlich engagieren, für Einsätze freizustellen. Das würde nicht in allen Abteilungen reibungslos funktionieren.

Auf einen besonders kuriosen Fall ging Burkhardt detailliert ein. Es handelte sich um einen Hund, der im Winter im Eis in einem Weiher eingebrochen war. Da von der Hundebesitzerin jede Spur fehlte, wurde in Zusammenarbeit mit dem DLRG ein Sucheinsatz begonnen. Es hätte ja sein können, dass die Besitzerin ebenfalls im Tümpel eingebrochen war. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war die Hundehalterin ihrem Tier tatsächlich nachgegangen, konnte sich aber selbst aus dem Eis frei schlagen. Dann fuhr sie mit ihrem Auto nach Hause und alarmierte dort die Rettungskräfte. „Ein paar Tage zuvor gab es einen schweren Verkehrsunfall. Aber bei dieser Hunderettung wollten viele über Whatsapp und Facebook den Rettern etwas Gutes tun. Das hat mir schon zu Denken gegeben“, so Burkhardt, der die Verhältnismäßigkeit eines Menschen- und eines Tierlebens in dieser Hinsicht verwunderlich fand.