BOX & SOX ein Erfolg für die 9. Klassen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen großen Erfolg konnten die 9. Klassen der EBS für sich verbuchen. Die SchülerInnen verkauften in den Wochen vor Weihnachten hunderte von Socken & viele weitere Artikel von „BOX and SOX“ aus Bad Saulgau und sammelten so Spenden für die Klassenkasse. Der Zeitpunkt war natürlich ideal, da der ein oder andere Schüler noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk war. So musste nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Gleichzeitig werden die Socken von einem tollen Team der OWB Werkstätten für Menschen mit Behinderung liebevoll verpackt. Gutes tun und Gutes schenken kann so einfach sein!