Bolzplatz ist noch nicht bespielbar

Der neue Bolzplatz am Sport- und Freizeitgelände am Stadtsee darf noch nicht bespielt werden. Darauf weist die Statverwaltung Bad Waldsee hin. Ansonsten könne das Gras nicht richtig anwachsen und der Platz müsse noch länger gesperrt bleiben. Außerdem seien verschiedene Arbeiten noch nicht erledigt und die Geräte noch nicht vom TÜV abgenommen. Jugendliche hatten die Absperrungen in den vergangenen Tagen missachtet und den Platz bereits zum Fußballspielen genutzt. Auch wenn das Wetter und der tolle neue Platz Lust auf Fußball und Bewegung an der frischen Luft machen, bittet die Stadtverwaltung eindringlich, den Platz nicht zu betreten. Die Freigabe erfolgt voraussichtlich Ende Mai, je nach Witterung. Foto: Stadt Bad Waldsee