Boettcher und Kohlhepp im Haus am Stadtsee

Die beiden schwäbischen Künstler Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp zeigen in einem Improtheater am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Haus am Stadtsee, wie sie um die Gunst des Publikums agieren. Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor. Dabei konkurrieren nicht die beiden Schauspieler untereinander, sondern mit zwei beliebigen Personen aus dem Publikum. Die Vorstellung werde zu einem hin und her der Worte und Ideen, ein wogendes Spiel aus wechselnden Mehrheiten und unterschiedlichen Sympathien. Karten gibt es bei der Tourist-Information Bad Waldsee in der Ravensburgerstraße 3, unter derTelefonnummer 07524 / 941342, sowie online unter tickets.schwäbische.de