Börse der Eisenbahnfreunde ist in Haisterkirch

Endlich ist es wieder soweit, nach zwei Jahren veranstalten die Eisenbahnfreunde Bad Waldsee wieder ihre Modellbahnbörse und Ausstellung. Am 17. Dezember von 10 bis 16 Uhr können die Besucher in die kleine Welt der Modellbahnen eintauchen, wie die Eisenbahnfreunde in ihrer Ankündigung schreiben. Dann kann auch eingekauft, getauscht und fachgesimpelt werden. Den Eisenbahnfreunden ist es gelungen, zahlreiche Händler für diesen Tag zu gewinnen. Zudem stellen die Modelbauer ihre im Bau befindliche Modellbahnanlage „Bad Waldsee“ aus.

Hier kann man die Entstehung einer Modellbahnanlage verfolgen und tiefe Einblicke in die Technik erhalten. Trotz das der Landschaftsbau noch im vollen Gang ist, verkehren die bekannten Kies- und Personenzüge, welche das Bahnhofsbild von Bad Waldsee wiederspiegeln.

Die Veranstaltung kann nicht wie geplant in der Stadthalle von Bad Waldsee durchgeführt werden, deshalb weichen die Eisenbahnfreunde nach Haisterkirch in die Gemeindehalle aus. Für das leibliche Wohl der Besucher ist auch wieder gesorgt. Mit Braten, Spätzle und Salat oder Kaffee und Kuchen kann man sich nach der Jagd auf Schnäppchen stärken. Auch die Tombola lockt wieder mit Lospreisen und möchte das Glück der Besucher herausfordern.