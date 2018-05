Blitzeinschlag, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume

Am Mittwochabend zog eine starke Unwetterfront durch den Bodensee-Raum und das Allgäu. Die Polizei in Konstanz verzeichnete 16 Einsätze. Der Schwerpunkt lag dabei im Raum Konstanz, Radolfzell und Überlingen.

Auch in Wangen gewitterte es heftig.

In den Stadtgebieten von Konstanz und Radolfzell wurden vereinzelt umgestürzte Bäume sowie überflutete Straßen gemeldet. In Überlingen stürzte ein Baugerüst auf die L200. Außerdem wurde die Zufahrt zur Bundesstraße 31 im Bereich der Tierheimkreuzung durch Geröllmassen teilweise verschmutzt und musste zur Reinigung kurzfristig gesperrt werden.

In Bad Waldsee kam es nach einem Blitzeinschlag zu einer Rauchentwicklung an einem Stromverteilerkasten in einem Wohnhaus.

Nennenswerte Schäden sind durch das Unwetter nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht entstanden, teilte die Polizei mit.

Im Raum Lindau hatte das Gewitter überschwemmte Straßen und nasse Kellerräume hinterlassen. Bäume knickten um und sorgten für Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. Heruntergefallene Äste beschädigten drei Fahrzeuge. Die Aufräumarbeiten dauerten am Morgen noch an, wie ein Sprecher sagte. Das Gröbste war aber schon wieder beseitigt.

Durch einen Blitzeinschlag sind in Freiburg zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, schlug der Blitz während eines Gewitters in einen Sonnenschirm im Außenbereich eines Thermalbads ein. Unter dem Schirm befanden sich ein 48-jähriger Badegast und ein Mitarbeiter des Bads, der den Mann gerade aufforderte, den Außenbereich zu verlassen und ins Gebäude zu kommen. Beide wurden durch den Blitz verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

