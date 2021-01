Blick richtet sich auf elementare Themen des Lebens

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee hat unter dem Motto „Einfach leben“ ihr neues Semsterprogramm vorgestellt. Laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee will das Team um Leiterin Beate Scheffold mit den rund 300 Kursen in Bad Waldsee und Bergatreute die Aufmerksamkeit auf die elementaren Themen des Lebens lenken.

So wird zum Beispiel in der Reste-Küche clever gekocht, beim Waldbaden werden Körper und Geist in Einklang gebracht und im Workshop „Minicamper selber bauen“ erfährt man alles rund um den Umbau eines Campers. In Kooperation mit dem Kloster Reute gibt es Angebote zum Semesterschwerpunkt.

Auch das Exkursionsangebot sei wieder vielfältig, schreibt die Stadt. Verschiedene Kunstfahrten, Werksbesichtigungen und Stadtführungen stehen auf dem Programm. Die Exkursionen sind vorwiegend ab Mai angesetzt in der Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt touristische Ausflüge wieder unbeschwert möglich sind.

Onlinevorträge gibt es überwiegend im gesellschaftspolitischen Bereich. In Kooperation mit der Volkshochschule Südost bietet die VHS über das Programm „vhs.wissen live“ Vorträge zu Rassismus in den USA, Friedensprojekten in Europa oder zu Neonazis und Antisemitismus an. Ein bereits etablierter Bestandteil des Semesterprogramms sei der Bereich „Nachhaltigkeit“. Neben Workshops zu Obstbäume und Blüh- und Miniaturgarten, werde auch in der „Jungen VHS“ Müll zu tollen Kunstwerken geupcycled, heißt es weiter.

Im Rahmen des Kurskonzepts „Philosophie am Morgen“ in Zusammenarbeit mit der Stadtbuchhandlung werde es auch in diesem Semester wieder drei Veranstaltungen geben, so die Stadt. Den Clown in sich entdecken kann man im Fachbereich Kultur und Gestaltung. Kreativ wird es vor allem beim Handlettering oder im Comic-Workshop. Neu im Bereich Musik ist ein Ukulele-Workshop. Zahlreiche Nähkurse locken ebenso wie Fotografie- und Line-Dance-Angebote. Im Bereich Gesundheit und Bewegung kann man sich mit einem Strauß aus 57 Kursen körperlich fit halten. Ob Yoga, Rücken-Fit oder Beckenbodentraining, das Gesundheitsangebot bietet viel und darüber hinaus noch zahlreiche Fachvorträge und Kochkurse.

Auch der Sprachenbereich an der Volkshochschule wurde ausgebaut. Neben den gängigen Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch kommen im neuen Semester noch Portugiesisch und Türkisch hinzu. Außerdem gibt es mit den Tagen des fremdsprachigen Films von 22. April bis zum 5. Mai eine laut Pressemitteilung sehenswerte Filmreihe.

Der Bereich Deutsch als Fremdsprache stellt nach wie vor eine wesentliche Säule des Kursangebots an der VHS dar. „Unsere Deutschkurse leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration von Migrant*innen in Deutschland, sodass diese Kurse voraussichtlich die ersten sein werden, die nach Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder aufgenommen werden dürfen“, freut sich Eva Ehrmann, Koordinatorin für den Bereich Sprachen und Integration.

Zahlreiche EDV- und Smartphone-Kurse in Präsenz und Online wie „Ebay Kleinanzeigen“, „Skypen“ oder „Online-Reiseplanung mit der Deutschen Bahn“ runden das Programm ab. Familien, Mütter, Kinder und Jugendliche erhalten ein Potpourri an Angeboten in der „Jungen VHS“. Mit der neuen Rubrik „Fit im Alter“ bietet das VHS-Team erstmals ein Angebot nur für „Silverager“. Im Rahmen dessen bietet die VHS auch wieder EDV-Kurse für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat an.

„Wir hoffen, dass wir unser tolles Programm auch in die Praxis umsetzen können“, so Beate Scheffold, „im Moment müssen wir uns auch an die Schließung der Bildungsbetriebe halten, haben aber für die Zeit danach ein sehr gutes Hygienekonzept umgesetzt und freuen uns wieder auf Leben im Haus“. Die Semesterpläne liegen bei Banken und öffentlichen Einrichtungen aus und sind auch jederzeit an der VHS-Tür erhältlich. Eine Anmeldung ist derzeit über die Homepage, via Anmeldekarte, per Telefon oder E-Mail möglich.