Bleichestraße in Bad Waldsee noch bis 24. Oktober gesperrt

Die Bleichestraße in Bad Waldsee wird zwischen der Stadthalle und der Ölmühle bis voraussichtlich 24. Oktober komplett gesperrt. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Grund dafür sind laut Stadt die notwendigen Abschlussarbeiten der zurückliegenden Baumaßnahme. Die Umleitung führt in beiden Richtungen über die Friedhofstraße, Muschgaystraße, Wurzacher Straße, Schützenstraße und Bahnhofstraße. Die Zufahrt in die Innenstadt ist über den Gut-Betha-Platz und das Entenmoos möglich. Für Fußgänger wird ein Weg entlang der Baustelle eingerichtet.