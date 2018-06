Bleiche ist Thema im Haus am Stadtsee

Über die Bleiche-Pläne wird der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) am Montag in seiner öffentlichen Sitzung im Haus am Stadtsee um 18 Uhr beraten.

Der Bebauungsplan „Bleiche“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu mit der zweiten Änderung des Bebauungsplans „Sanatorium Schloßpark“ werden thematisiert. Außerdem findet sich auf der Tagesordnung die Umgestaltung des Parkplatzes am Bahnhof wieder. Auch die geplante Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen wird die Ausschussmitglieder beschäftigen. Zudem wird es um den Bebauungsplan „Einzelhandel/Vergnügungsstätten Bereich Steinach“ gehen.