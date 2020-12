Blechschaden kostet 8000 Euro

Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Montagabend in der Bleichestraße in Bad Waldsee ereignete.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 51 Jahre alte Peugeot-Fahrerin um kurz vor 19 Uhr von der Bleichestraße nach rechts in den Schlosshof abbiegen. Dazu holte sie mit ihrem Auto über die Linksabbiegerspur aus. Beim Abbiegen kollidierte ihr Wagen mit dem Mercedes eines 55-Jährigen, der rechts an der Autofahrerin vorbeifahren wollte.