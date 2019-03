Blank bleibt Direktor der Rehakliniken

Peter Blank bleibt Direktor der Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee. Er wurde in der Gemeinderatssitzung am Montagabend einstimmig für weitere acht Jahre wieder gewählt. Die neue Amtsperiode beginnt am 4. Juli.

Die Stelle des Direktors der Städtischen Rehakliniken wurde im Rahmen eines Beamtenverhältnisses für die Dauer von acht Jahren ab dem 4. Juli 2011 mit Peter Blank besetzt. Die zweite Wahlperiode von Blank endet somit zum 3. Juli. In seiner Sitzung im Oktober hat der Gemeinderat beschlossen, auf eine öffentliche Ausschreibung der Stelle zu verzichten.

„Verlässlichkeit schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Erfolg“, sagte Blank bei seiner Ansprache. Und weiter: „Nach 16 Jahren als Leiter der Städtischen Rehakliniken darf ich sagen, dass ich hier nicht nur verwalten, sondern mit Ihnen zusammen Bad Waldsee zur Gesundheitsstadt in Oberschwaben gestalten durfte.“ Er dankte den Mitarbeitern für ihren „großartigen“ Einsatz und betonte, dass in den vergangenen Jahren mehr als 35 Millionen Euro in die Gesundheitsstadt Bad Waldsee investiert worden seien. Er umriss auch weitere Vorhaben für die Zukunft wie etwa Fachpersonal zu finden oder bauliche Maßnahmen.

Blank begann seine berufliche Laufbahn als Stadtinspektor in der Stadtkämmerei der Stadt Bad Waldsee. 1990 wechselte er als Verwaltungsleiter in die Rehakliniken und wurde erstmals im Jahre 2003 und 2011 zum zweiten Mal vom Gemeinderat zum Direktor gewählt.

Vom Gremium gab es anerkennende Dankesworte für Blank. Bernhard Schultes (FW) nannte ihn „Gestalter und Motor“, der als Gesamtleitung die Fäden in der Hand halte und dem zudem Teamplay wichtig sei, sozusagen ein „Spielertrainer“. Schultes: „Sie sind wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte.“ Hubert Leißle (CDU) lobte: „Man spürt, dass die Kurbetriebe Teil ihres Lebens sind“ und hob die Belegungszahlen hervor, die immer über 95 Prozent seien. Rita König (SPD) sagte: „Dass wir mit den Rehakliniken so gut dastehen, haben wir Ihnen und den Mitarbeitern zu verdanken.“