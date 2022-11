Bischof Fürst verleiht Rudi Heilig die Martinusmedaille

Rudi Heilig aus der Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul in Reute hat am Sonntag von Bischof Gebhard Fürst die Martinusmedaille verliehen bekommen. Die Verleihung erfolgte am Sonntag, 13. November, im Anschluss an ein Pontifikalhochamt zu St. Martin mit Bischof Fürst im Rottenburger Dom. Insgesamt wurden neun Frauen und Männer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der Medaille ausgezeichnet, die seit 46 Jahren an engagierte Gläubige in der Diözese verliehen wird. Das teilt die Diözese Rottenburg-Stuttgart in einer Pressemeldung mit.

Bischof würdigt Engagement Heiligs

Mit Rudi Heilig werde ein Mann angesichts seines großen ehrenamtlichen Einsatzes für Menschen in Notlagen geehrt, wird der Bischof in der Meldung zitiert. „Sie engagieren sich seit vielen Jahren in hohem Maße für das Gemeinwohl in Bad Waldsee, sowohl innerhalb ihrer Heimatgemeinde Sankt Peter und Paul und in der ganzen Seelsorgeeinheit als auch außerhalb in unterschiedlichen politischen und sozialen Funktionen, ganz im Sinne des heiligen Martins“, hielt Bischof Fürst fest.

Zahlreiche ehrenamtliche Aktivitäten

Rudi Heilig übernehme Fahrdienste bei der Sozialstation „Gute Beth“, deren Vorstand er lange war, für das Essen auf Rädern. Er sei Schöffe beim Amtsgericht, leiste Besucherdienste und sei aktiv im Helferkreis Reute-Gaisbeuren involviert. In der Pfarrei sei er seit 1965 Lektor und 23 Jahre lang sei er Kirchengemeinderat gewesen. „Sie arbeiteten mit bei der Renovierung der Pfarrkirche, bei der Renovierung der Kirche St. Leonhard, bei der Entrümpelung des Pfarrhauses und beim Bau des Gemeindehauses. Außerdem waren Sie in früheren Jahren Leiter der Landjugend“, hielt der Bischof fest.

Diese vielfältigen Aktivitäten würden noch überstrahlt durch das Engagement von Rudi Heilig in der Suppenküche „Klosterstüble“ in Bad Waldsee. „Bis zu 25 Wochenstunden setzten Sie sich ehrenamtlich für die Suppenküche ein, vom Führen von Beratungsgesprächen über die Akquisition von Zuschüssen bis hin zum persönlichen Ausliefern von Mittagessen, als die Menschen in der Coronazeit nicht mehr in die Suppenküche kommen konnten“, erinnerte Bischof Fürst.

Durch dieses Engagement in der Suppenküche sowie in der Kirchengemeinde, den Vereinen und in der Bürgerschaft als Gemeinde- und Ortschaftsrat habe Rudi Heilig auf vorbildliche Weise einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Kirche an vielen Orten als Kirche für die Menschen sichtbar und wirksam sein kann.