Bis Aschermittwoch ist Achim Strobel entmachtet

Es ist gute Tradition, dass die närrischen Gaisbeurer am ruaßigen Freitag morgens den Narrenbaum am Dorfgemeinschaftshaus stellen und anschließend das Narrenrecht einholen, um die Macht über die Ortschaft Gaisbeuren bis zum Aschermittwoch zu erhalten.

Das diesjährige Motto der Närrischen waren Bankräuber – nicht ganz von ungefähr, da ja in Kürze die Bankfiliale in Gaisbeuren ins neue Gebäude am Nettomarkt in Reute umziehen wird. So fand man auch passend hierzu Goldbarren, die die Spitze des Narrenbaumes zieren. Hierzu fand Achim der II. (Achim Marth) passende Worte beim Narrenrechtabholen. Als derzeit amtierender Ortschef stellte er der Narrengemeinde sogleich einen Nutzungsantrag des Dorfgemeinschaftshauses. Achim der I. (Achim Strobel) dürfe für 2,5 Goldbarren das Dorfgemeinschaftshaus verkaufen – hierzu müsse er lediglich die Spitze des Narrenbaumes erklimmen – er dürfe auch gerne 3 Goldbarren einsammeln, der Rest wäre Trinkgeld. Vom Erlös des Verkaufes könne er ein neues Dorfgemeinschaftshaus erwerben und dies dann mit genügend Räumen gleich bei der neuen Raiba und dem Netto bauen. Dann wäre es auch fürs nächste Jahr von der Logistik beim Narrenrechtabholen kein Problem.

Hier erlaubt, da nicht

In Gaisbeuren dürfen die Girlanden sogar an den Lampen des Dorfgemeinschaftshauses angebracht werden, im Gegensatz zum Verbot der Stadt gegenüber der Narrengilde Reute, die keine Fasnetsbändel an die Laternen im Ort anbringen dürfen.

Achims Büttel alias Karl Schmidberger und Hubert Gärtner hatten wieder zahlreiche Verfehlungen des letzten Jahres zu berichten. So sei es nicht richtig, dass die Bank aus Gaisbeuren, schon vor dem offiziellen Umzug die Bank schließen müsste, weil nicht genügend Personal vorhanden wäre. Es wäre aber richtig, dass die Umzugskartons deutlich erschwert würden durch die Zahlungskräftigen Gaisbeurer mit ihren vielen Einzahlungen. Auch die Kogenschinder mussten sich den Spott gefallen lassen, dass sie 2018 kein Fasnetserwachen durchführen wollten. Vielleicht lag es aber auch an der Verabreichung eines Schlafmittels in 2017 am Aschermittwoch.

Ebenso scheint es am Zeitmangel des Ortsvorstehers zu liegen, dass er kein offizielles Fotogeschäft besuchen kann und daher auf Blitzerfotos in Stuttgart angewiesen ist. Geklärt wurde auch, warum die Gaisbeurer am vergangenen Wochenende ihren Umzugsstart um drei Gruppen verzögerten – man habe großzügig die Gruppen vorbeigelassen und somit erreicht, dass diese alle mit dem Ruf Goißbock-Beura begrüßt wurden. In diesem Sinne daürfen sich die Narren sicherlich auf den Bürgerball im Sternen am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr freuen.