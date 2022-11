Biotope in Bad Waldsee werden gepflegt

Biotope bieten wichtige Lebensräume für unzählige Tiere und leisten einen wichtigen Beitrag für den Naturschutz. In Bad Waldsee gibt es 125 Biotope, viele extra angelegt, teilt die Stadt Bad Waldsee mit. So auch das Biotop bei Heurenbach.

Dieses wurdelaut Stadt vor etwa 20 Jahren als gemeinsames Projekt von Land, Stadt und BUND initiiert und umgesetzt. Damals und heute dient dieses Biotop vor allem im Frühjahr als Nahrungsquelle für die Storchenkinder des Weißstorchs von Steinach, denn diese benötigen für die ersten vier Wochen ihres Lebens „Weichfutter“.

Nach 20 Jahren ist nun einiges an Pflanzen „groß geworden“ und so stand neulich eine größere Pflegemaßnahme an, tatkräftig organisiert und umgesetzt von Roland Umbrecht vom BUND mit der Unterstützung durch Nicolas Scherer, der bei der Stadt derzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert. Beide schnitten nach Angaben der Stadt die Einflugschneise für den Weißstorch frei, dünnten auch die anderen Pflanzen fachmännisch aus und machten den Ablauf frei. Im nächsten Jahr steht zudem noch eine größere Aktion im Wasser mit dem Mähkorb an. „Dieses Biotop wurde künstlich angelegt und müsste deshalb offiziell Anlage heißen. Es ist erstaunlich, wie schnell sich eine künstliche Anlage natürlich verwandelt. Innerhalb von zwei Jahren hatte sich hier auf wundersame Art und Weise bereits ein Paradies für Tiere und Pflanzen gebildet“, so Roland Umbrecht.