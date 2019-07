Bildungsstiftung bestätigt Vorstandstrio

Die Bildungsstiftung Bad Waldsee hat das seit Stiftungsbeginn tätige Vorstandstrio Bernhard Schultes, Anton Sproll und Roland Schaette für die kommenden fünf Jahre im Amt bestätigt. Im Stiftungsrat rückten laut Pressemitteilung Brigitte Czöndör und Anna Pinzger für Nicola Rudolph und Albert Ehinger nach. Zusammen mit Karin Bohner, Franz-Daniel Pfaff und Lothar Hanser bilden sie das neue Aufsichtsgremium der Bad Waldseer Bildungsstiftung.

Die Stiftung hat auch im vergangenen Jahr mehr als 17 000 Euro für insgesamt 19 Projekte und Initiativen bereitgestellt. Gefördert werden Schulen, Kindergärten sowie Jugendarbeit betreibende Kultur- und Sportvereine und Institutionen. Aufgrund ausfallender Kapitalerträge in der Niedrigzinsphase sei die Stiftung seit Jahren aktiv, die benötigten Finanzmittel über verschiedene Spendenprojekte einzuwerben, heißt es.

Zum inzwischen wichtigsten Finanzierungsinstrument ist laut Mitteilung der Adventskalender geworden, der auch in diesem Jahr wieder mit einem Motiv des Waldseer Künstlers René Auer in der Adventszeit verkauft wird. Auch die jährliche (Aus-)Bildungsmesse wird von der Bildungsstiftung Bad Waldsee veranstaltet. Sie biete in einem kompakten Format eine ideale Plattform für zukünftige Absolventen und Firmen beziehungsweise weiterbildende Schulen. Die diesjährige (Aus-)Bildungsmesse findet wegen der Mensa Sanierung am 15. November in der Stadthalle statt.

Im Zuge der Pressemeldung weist die Stiftung auf den aktuellen Förderaufruf hin, der Anträge bis zum 1. Oktober ermöglicht. Das einfache Antragsformular steht auf der Internetseite der Bildungsstiftung zum Herunterladen bereit.

Die Bürgerstiftung

Bundesweit gibt es rund 22 000 rechtsfähige Stiftungen, 95 Prozent davon mit gemeinnützigem Zweck. Eine davon, die Bildungsstiftung Bad Waldsee. Sie ist nach eigenen Angaben vor elf Jahren aufgrund einer Initiative von Bad Waldseer Unternehmern gegründet worden, um die Bildungslandschaft in und um Bad Waldsee nachhaltig zu fördern. Die Stiftung wird vom Regierungspräsidium Tübingen kontrolliert. Die gestifteten Vermögen müssen sicher und gewinnbringend angelegt werden und als Grundkapital erhalten bleiben. Da passe es ins Bild, wenn auch die Organe, Vorstand und Stiftungsrat, für Kontinuität und langfristige Perspektive stehen, heißt es in der Pressemitteilung.