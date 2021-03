Bildungsbetrieb der VHS Bad Waldsee weiterhin unterbrochen

Der Bildungsbetrieb der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee ist bis voraussichtlich 28. März 2021 weiterhin unterbrochen. Die prüfungsrelevanten Integrationskurse dürfen laut einer Pressemitteilung der VHS zwar ab dem 9. März wieder starten, für alle weiteren Kursteilnehmer gilt es noch abzuwarten.

Die Mitarbeiterinnen der Volkshochschule informieren zeitnah darüber, welche Kurse abgebrochen, gekürzt oder verschoben werden. Zu erreichen ist das Team weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten.

Die Bildungseinrichtung bietet währenddessen spannende Onlinevorträge wie zum Beispiel „gesundaltern@bw: Digitalisierung im Gesundheitswesen“ am Dienstag, 23. März, an. Eine Anmeldung ist via Homepage, E-Mail oder telefonisch möglich.