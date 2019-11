Bilder der Harmonie und der Kraft

Eva Pratibha Müller-Heffter zeigt in ihrer siebten Ausstellung neue Ölbilder in ihrer Galerie in der Altdorferstraße 1 in Kümmerazhofen. „Durch meine Bilder versuche ich Licht und Liebe in die Herzen der Menschen zu bringen, weil wir das in unserer Zeit am nötigsten brauchen. Ich selber fühle mich beim Malen immer am meisten gestärkt, wenn ich versuche, „göttliche“ Wesen zu malen. Ich kämpfe oft sehr lange um ein Bild bis es so ist, dass ich einigermaßen zufrieden bin. Aber das geht vielleicht allen so die malen.“ Die Ausstellung dauert von Samstag, 9. November, bis Sonntag, 24. November. Die Öffnungszeiten während der Ausstellung sind am Freitag, Samstag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Foto: Nold/Brandgold