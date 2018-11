Bilder der Harmonie und der Kraft

Eva Pratibha Müller-Heffter präsentiert in einer sechsten Ausstellung von Sonntag, 11. November, bis Sonntag, 25. November, ihre neuen Werke in ihrer Galerie in Bad Waldsee-Kümmerazhofen. „Am liebsten male ich Bilder mit geheiligten Wesen“, erklärt sie in der Ankündigung. Hauptgrund dafür sei, dass sie beim Malen so viel Kraft zurückbekomme, doch leider fiele es auch sehr schwer, diese so wie sie sie sehe oder fühle, auf der Leinwand festzuhalten. Die Öffnungszeiten während der Ausstellung sind Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr. Zudem schreibt Müller-Heffter an einem neuen Buch. Unter dem Arbeitstitel „Was die Welt im Innersten zusammenhält.“ wird sie an den Sonntagen, 11., 18. und 25. November, sowie an Samstagen, 17. und 24. November, von 15 bis 15.30 Uhr daraus vorlesen. Foto: Müller-Heffter