Bidla Buh kommt zu „Kultur am See“

Es geht weiter mit der Veranstaltungsreihe „Kultur am See“ im Haus am Stadtsee. Los geht es am Samstag, 14.Januar, um 20 Uhr mit einer Musik-Comedy von Bidla Buh.

Das Hamburger Musik-Trio, benannt nach einem Lied des österreichischen Kabarettist Georg Kreisler, bringt ihr neues Programm „Mehr geht nicht! Die große Welttournee“ auf die Bühne, bei dem die drei studierten Musiker dem Publikum Comedy, Reime und Melodien präsentieren. Seit fast 20 Jahren ist das Trio bereits mit schräger Musik der besonderen Art unterwegs: Es werden Gartenschläuche geblasen, Bierflaschen erklingen, alles geht durcheinander, ein Panoptikum verrückter Ideen wird über das Publikum ausgeschüttet. Die Frackträger Hans Torge, Frederick und Ole rauschen im Eiltempo durch die Musikgeschichte.

Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse, bei der Tourist-Information, Ravensburgerstraße 3 in Bad Waldsee, telefonisch unter 07524 941342, online unter www.kultur-am-see.de oder bei den Reservix-Vorverkausstellen.