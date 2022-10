Biberacher Künstler zeigt „Inspiration Licht“

Die Ausstellung „Inspiration Licht“ mit Werken des Biberacher Künstlers Arian Nitsche wird am Dienstag, 11. Oktober, im Wohnpark am Schloss Bad Waldsee eröffnet. Beginn der musikalisch gestalteten Vernissage ist um 16 Uhr im Foyer der Seniorenwohnanlage.

Arian Nitsche stammt gebürtig aus Lindau, ist freiberuflich tätig und befasst sich mit Ölmalerei auf Leinwand. Der 26-Jährige vertritt die junge zeitgenössische Avantgarde und hatte bereits mehrere Auftritte im Nachbarland Schweiz, berichtet die St. Elisabeth Stiftung in einem Schreiben. „Meine Absicht ist es, die Menschen in den künstlerischen Prozess mit hineinzunehmen und in die Performance einzubeziehen“, betont der Künstler, der sich bei der Entstehung seiner Arbeiten möglichst transparent geben möchte.

Seine neue Ausstellung in der Wohnpark-Galerie hat die Abbildung von Licht- und Schattensilhouetten auf der Leinwand als ersten Prozessschritt der Serie „Inspiration Licht“ zum Gegenstand. „Triebfeder und Motiv sind für mich das Zusammenspiel von Licht und Schatten und das Erzeugen biomorph anmutender Gebilde“, beschreibt Arian Nitsche seine farbenfrohen Arbeiten. Ziel sei „die Freisetzung unterbewusster Einflüsse und die Überführung der Inspiration meiner Außenwelt durch abstrakt, expressive Farb- und Formgebung auf die Leinwand“.