Biber nagt Baum am Stadtsee an

Verschneit hat sich Bad Waldsee am Donnerstag präsentiert. Selbst der Stadtsee war mit einer feinen weißen Schneedecke überzogen. Aufmerksamen Spaziergängern fiel ein angenagter Baum am Uferrand beim Kinderspielplatz auf – vermutlich das Werk eines Bibers. Das nachtaktive Tier hatte im Sommer 2016 einst von sich Reden gemacht. Damals fällte ein Biber eine junge Weide. Laut Wetterwarte Süd wird fällt am Freitag und Samstag in höheren Lagen erneut Schnee. Am Funkensonntag soll es kalt und trocken sein.