Bezirksverband der Gartenbauvereine fährt zur Bundesgartenschau

Die Ortsvereine des Bezirksverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Bad Waldsee traf sich am Mittwoch, 10. April, im Gasthaus Adler in Gaisbeuren.

Laut Pressebericht der Bezirksverbandes begrüßte die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Reute-Gaisbeuren, Annerose Herm, die versammelten Vorstandschaften und zahlreiche Mitglieder des Bezirksverbandes. Im Anschluss berichtete der Bezirksvorsitzende Franz Bendel von den Aktivitäten im abgeschlossenen Jahr. Aufgelockert wurde die Veranstaltung von den Sängerinnen Carla und Eva zu Zither- und Gitarren- Begleitung.

Beim Besuch des „Sichtungsgartens Weihenstephan“ mit 4.000 Staudenarten, konnten die Mitglieder Anregungen für den eigenen Hausgarten aus ökologischen, ästhetischen und pflegetechnischen Gesichtespunkten sammeln. Eine viertägige Ausfahrt führte im August in den Bayerischen Wald, die Vorstandschaften der Ortsvereine besichtigten die Firma Rapunzel Naturkost in Legau und den Jahresabschluss bildete eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Lindau.

Besondere Glückwünsche überbrachte der Bezirksverband Maria Nägele zum 100. Geburtstag. Frau Nägele war langjährige Kassiererin im Obst- und Gartenbauverein und für die An- und Abmeldungen der Reisen des Bezirksverbands zuständig. Im kommenden Jahr plant der Verband vom 29. August bis zum 1. September eine Rhein-Mosel-Lehrfahrt, eine Ausfahrt zur Bundesgartenschau nach Heilbronn am Donnerstag, 4. Juli, und am 6. Dezember einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen.

Franz Bendel stellte die wesentlichen Änderungen der neuen Satzung vor und Hertha Emmendörfer die Bestimmungen der neuen Datenschutzordnung zur DSGVO als Anlage zur Satzung. Der neuen Satzung stimmten die anwesenden Mitglieder zu. Kassier Ernst Maucher berichtete über ein positives Jahresergebnis. Zum Jahresende gehörten dem Bezirksverband zehn Ortsvereine mit 1.463 Mitgliedern an. Kassenprüferin Edelgard Dastig bestätigte Ernst Maucher eine einwandfreie Kassenführung. Vorstand und Kassier wurden einstimmig entlastet.