Der Museums- und Heimatverein Bad Waldsee lobt in diesem Jahr erstmals den Paul-Heinrich-Ebell-Förderpreis aus. Am Sonntag, 18. Juli, um 11 Uhr wird die Ausstellung der Arbeiten der Bewerbern im Museum im Kornhaus Bad Waldsee eröffnet. Die Ausstellung geht bis zum 5. September. Eine Woche vorher, am Sonntag, 29. August, um 11 Uhr ist die Preisverleihung des Jury- und des Publikumspreises. Foto: Museums- und Heimatverein