Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8033 bei Ganters ist am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr ein fünfjähriger Bub verletzt worden. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer übersah beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr den Skoda Citigo eines 48-jährigen Vorfahrtsberechtigten und kollidierte mit diesem. Bei der Kollision wurde der Fünfjährige im Skoda verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Der 60-Jährige suchte indes mit seinem Wagen das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge des Unfalls verfolgte den Audi des Unfallverursachers und brachte den 60-Jährigen dazu, zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Audi-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest und veranlassten zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus. Der 60-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft sowie mit führerscheinrechtlichen MaßnahmBetrunen rechnen. Während am Audi Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, wird dieser an dem nicht mehr fahrbereiten Skoda auf rund 8000 Euro beziffert. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.