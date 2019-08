Betrunkener Autofahrer rammt Fahrzeug und wird erwischt

Deutlich betrunken ist am Samstagabend gegen 19 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer gewesen, der beim Rückwärtsausparken in Bad Waldsee gegen ein Fahrzeug stieß und danach weiter fuhr. Zeugen hatten laut Polizeibericht zuvor noch versucht, den Mann vom Fahren abzuhalten, was ihnen jedoch nicht gelang.

Obwohl augenscheinlich kein Schaden durch den Unfall entstanden war, informierten die Zeugen die Polizei. An der Wohnanschrift konnte der Fahrer mit seinem Auto angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille, weshalb die Beamten den Mann in ein Krankenhaus fuhren und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Im Anschluss wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der 50-Jährige nun verantworten.