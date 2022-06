Betrunkener 24-Jähriger will Polizistin beißen

Das war ein schwieriger Einsatz für die Waldseer Polizei: Nachdem ein 24-Jähriger von den Beamten festgenommen wurde, wollte er eine Polizistin beißen. Doch der Reihe nach.

Mann wehr sich gegen Festnahme

Am Sonntagmorgen alarmierte die Freundin des 24-Jährigen die Polizei. Der Grund: Der betrunkene Mann wollte die Wohnung der Frau nicht verlassen und trat äußerst aggressiv auf, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Daher hat die Polizei den Mann in Gewahrsam genommen. Das gefiel ihm augenscheinlich nicht und so wehrte er sich dagegen.

Wie es zur Bissattacke kam

Zunächst weigerte er sich in den Streifenwagen einzusteigen. Dann randalierte er während der Fahrt – und versuchte sogar eine Beamtin zu beißen. Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage berichtet, sitzt der Festgenommene immer hinter dem Beifahrersitz im Auto. Ein Polizist fährt, einer sitzt neben dem Festgenommenen auf der Rückbank.

Beileidigungen ohne Ende

Jedenfalls nötigte es den Beamten einige Kraftanstrengungen ab, den Randalierer unter Kontrolle zu bringen. Laut Polizeibericht weigerte sich der Mann anschließend selbst zu laufen. Und so mussten die Polizisten ihn in die Arrestzelle tragen. Im weiteren Verlauf beleidigte der 24-Jährige die Polizisten am laufenden Band.

So teuer ist die Zelle

Den Rest des Tages verbrachte er in einer Zelle des Polizeireviers. Seinen Zellenaufenthalt muss er bezahlen. Das ist ein niedriger dreistelliger Betrag, wie eine SZ-Nachfrage ergeben hat. Außerdem kommt eine Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Polizisten, eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und nicht zuletzt eine Anzeige wegen Beleidigung auf ihn zu.