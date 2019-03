Betrunkener 20-Jähriger sticht mit Messer auf Mitbewohner ein

Mit einem Messer soll ein 20-jähriger Asylbewerber aus Eritrea auf einen 21-jährigen Landsmann eingestochen haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in einem Asylbewerberheim in Bad Waldsee. Der mutmaßliche Messerstecher muss sich wohl wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, ihm droht eine Haftstrafe.

Gleich zweimal hat der Eritreer auf den 21-Jährigen eingestochen, teilt die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemeldung mit und schildern die Vorkommnisse so: Gegen 1.10 Uhr hat der Tatverdächtige außerhalb seines Zimmers laut Musik abgespielt, woraufhin es zwischen ihm und seinem Mitbewohner zunächst zu einem verbalen Streit kam. Es folgten Handgreiflichkeiten, eine Rangelei im Flur.

Danach ging der 20-Jährige in die Küche, holte dort ein Messer und stach zweimal mit dem Messer auf den 21-Jährigen ein. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und flüchtete sich in sein Zimmer. Dort wurde er von einem weiteren Mitbewohner erstversorgt. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Kurios: Auch der Beschuldigte soll sich noch um den 21-Jährigen gekümmert haben, ehe er durch Beamte des Polizeireviers Weingarten vorläufig festgenommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Ermittlungen laufen noch. Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 20-Jährige am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde anschließend von Kriminalbeamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. „Die Ermittlungen laufen noch“, erklärt Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster auf SZ-Nachfrage. Wie lange diese andauern werden, sei derzeit nicht abzusehen. Es müssten noch weitere Zeugen verhört werden. Und da sich der Vorfall in einer Asylbewerberunterkunft abspielte, seien Dolmetscher notwendig.

Erst nach dem Abschluss aller „nach der Lage der Dinge erforderlichen“ Ermittelungen, wie es Angster nennt, könnte die abschließende Anklage formuliert werden. Nach der vorläufigen Bewertung laute diese Anklage auf gefährliche Körperverletzung. Einen versuchten Tötungsdelikt schließt der Oberstaatsanwalt zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Das Strafmaß hängt davon ab, ob bei dem Heranwachsenden – das ist der 20-Jährige formaljuristisch gesehen – Erwachsenenstrafrecht oder nach Jugendstrafrecht angewandt wird. Gemäß Erwachsenenstrafrecht sieht das Strafgesetzbuch einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zehn Jahren Haft vor. Im Jugendstrafrecht obliegt die Entscheidung dem Jugendrichter beziehungsweise dem Jugend-Schöffengericht. Je nach schwere der Tat wären dann ebenfalls bis zu zehn Jahre Gefängnis möglich.

Wie weitere SZ-Recherchen ergeben haben, war der Mann zum Tatzeitpunkt betrunken. 1,3 Promille haben die Beamten bei ihm gemessen, wie Polizeikommissarin Sandra Kratzer berichtet. Ob der Mann zuvor bei den Fasnetsmontag-Feierlichkeiten in der Innenstadt unterwegs war, ist nicht bekannt.