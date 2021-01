Betrunken unterwegs: Drei Autos krachen in Bad Waldsee ineinander

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Schaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr in der Frauenbergstraße in Bad Waldsee ereignet hat. Das teilt die Polizei.

Beim Einbiegen aus dem Rotkreuzerweg übersah ein 52-jähriger Skoda-Fahrer einen aus Richtung Gaisbeuren kommenden, vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Opel-Fahrer. Beim seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß dort mit einem Fahrzeug eines entgegenkommenden 42-Jährigen zusammen. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Während der Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte beim Skoda-Fahrer Alkoholgeruch wahr, weshalb bei dem Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ein.