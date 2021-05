Betrunken gegen Zaun gefahren

Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung hat der Fahrer eines Motorrollers am Sonntagabend um kurz vor 19 Uhr im Seeweg in Bad Waldsee die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist in einen dortigen Zaun gekracht. Dies teilt die Polizei mit.

Schnell erkannten die hinzugerufenen Beamten, das der 43 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb musste er in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Dagegen wehrte sich der Rollerfahrer massiv und beleidigte die Polizeibeamten fortwährend. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Unfallverursachens unter Alkoholeinfluss und Widerstands gegen die Polizei sowie Beleidigung zu. Außerdem durfte er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Verletzt hat sich der 43-Jährige durch den Unfall nicht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft.