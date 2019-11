Betroffener eines Remplers gesucht

Gesucht wird der Halter eines Fahrzeugs, der dieses am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Bereich Entenmoos abgestellt hatte und es, als er zum Fahrzeug zurückgekehrt war, beschädigt vorfand. Beim Polizeiposten Bad Waldsee meldete sich laut Bericht ein Verkehrsteilnehmer, der angab, am angegebenen Ort vermutlich ein Fahrzeug gestreift und dabei an der Stoßstange hinten links beschädigt zu haben. Zum Zweck der Schadensregulierung wird der bislang unbekannte Geschädigte gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, zu wenden.