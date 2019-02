Betroffene Vereine können kostenfrei in die Schwemme

Der Chirurg Andreas Krepsz, der im vergangenen Jahr eine Praxis im Gesundheitszentrum am Obertor in Pfullendorf bezogen hatte, ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Bevorstehende Sprechstunden- und OP-Termine wurden abgesagt, die Zukunft der Praxis ist ungewiss.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war der 53-jährige Arzt am Samstag gegen 13.10 Uhr auf der Benzstraße in Essingen (Ostalbkreis) unterwegs. Dort bog er nach links auf die Daimlerstraße ab und beschleunigte seinen Porsche stark.