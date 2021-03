Betreuungsgruppe startet wieder

Der Verein Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren möchte es Einwohnern von Bad Waldsee mit Teilorten ein Stück weit ermöglichen, möglichst lange im heimischen Umfeld wohnen zu bleiben, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Betreuungsgruppe „Lebensfreude“ starte daher ab 15. März wieder immer Montagnachmittag von 14.30 bis 17.30 Uhr. Dieses Angebot für körperlich sowie kognitiv eingeschränkte Personen findet in der Alten Schule in Reute statt.

Fachkundiges Personal sowie bürgerschaftlich Tätige gestalten den Nachmittag mit Gesprächen, Bewegungsangeboten, Gedächtnistraining, Spielen, kreativem Gestalten und Singen. Durch dieses Angebot wird eine Entlastung für pflegende Angehörige und vergleichbar Nahestehende ermöglicht. Die Kosten pro Nachmittag betragen 24 Euro für Mitglieder und 26 Euro für Nichtmitglieder. Für eine zusätzliche Entlastung der Angehörigen soll ein Fahrdienst sorgen, der die Besucher zur Betreuungsgruppe und wieder nach Hause bringt. Für Personen, denen es nicht möglich ist, die Betreuungsgruppe zu besuchen, bietet die Solidarische Gemeinde ab sofort auch eine Betreuung im häuslichen Bereich an. Geschulte Kräfte kommen ein- bis dreimal wöchentlich für insgesamt drei Stunden zu den zu Betreuenden nach Hause und aktivieren diese durch Bewegung, Spiele und Singen. Pro Betreuungsstunde fallen Kosten in Höhe von 13 Euro für Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder an.

Pflegebedürftige bekommen die Kosten für die Inanspruchnahme der Betreuungs- und Entlastungsangebote von der Pflegekasse im Rahmen der Entlastungsleistungen erstattet.

Um diese Angebote verlässlich anbieten und weiter ausbauen zu können sucht die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren nach weiteren bürgerschaftlich Engagierten. Bei Fragen oder für nähere Informationen steht die Einsatzleitung der Unterstützungsangebote zur Verfügung (Barbara Mathes, Telefonnummer: 07524 / 914487, von 18 bis 20 Uhr oder Anrufbeantworter).