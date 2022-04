Betreiber für Windpark-Flächen in Oberschwaben stehen jetzt fest

Die sieben von dem Windpark im Altdorfer Wald betroffenen Gemeinden planen am Montag, 23. Mai, eine Informationsveranstaltung zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Betroffen sind die Gemeinden Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Schlier, Vogt, Waldburg und Wolfegg. Laut einer Information der Gemeinde Vogt hat das Umweltministerium die Teilnahme „einer hochrangigen Vertretung“ zugesagt. Wo und zu welcher Uhrzeit die Veranstaltung stattfinden wird, werde noch bekannt gegeben. „Die Gemeinden werden die Veranstaltung in Kooperation mit dem Landkreis Ravensburg und dem Forum Energiedialog Baden-Württemberg (FED) durchführen“, heißt es in einer Ankündigung. (ric)