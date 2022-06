Besuch beim Oberbürgermeister Henne

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 3a der Döchtbühlschule besuchte mit ihren Lehrern den Oberbürgermeister der Stadt Bad Waldsee Mathias Henne. Da sie sich gerade mit dem Thema Bad Waldsee beschäftigen, wollten sie vom wichtigsten Mann der Stadt wissen, wie es denn so ist, Oberbürgermeister zu sein.

Sie trafen sich mit ihm im Sitzungssaal im Rathaus, wo sich Mathias Henne eine Stunde Zeit für die Klasse nahm und zahlreiche Fragen der Kinder beantwortete. So wollte ein Schüler wissen, ob der Beruf als Bürgermeister cool sei, was dieser sofort bejahte. Auch dass ihm sein Beruf Spaß macht, konnte er den Kindern glaubhaft versichern. Die Kinder wollten auch wissen, wie man eigentlich Bürgermeister wird und was man dafür tun muss, wie viel Geld er verdient und wie viele Stunden er jeden Tag arbeitet. Geduldig beantwortete Mathias Henne alle Fragen und hatte sichtlich Freude daran. Auf die Gegenfrage des Oberbürgermeisters, was die Kinder sich denn in Bad Waldsee noch wünschen würden, kam natürlich ziemlich schnell: Ein McDonalds! Ob da der Oberbürgermeister was tun kann? Das konnte man dann seiner Antwort nicht ganz entnehmen.

Jetzt wissen die Kinder ganz sicher, wer da im Rathaus im ersten Stock sitzt.