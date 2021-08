Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um Nachwuchs für die Herrenmannschaften brauchen sich der SV Reute und der FV Bad Waldsee in den kommenden Jahren keine Sorgen machen. Mit einem gut bestückten Kader konnte die Jugendspielgemeinschaft der beiden Vereine sowohl bei den A- als auch B-Junioren jeweils zwei 11er-Teams für die neue Runde melden und sieht sich in beiden Altersstufen bestens aufgestellt.

Bei den A-Junioren konnte das Trainerteam erstklassig besetzt und mit Julian Madlener ein geeigneter neuer Headcoach als Nachfolger für Sven Sürgand gefunden werden. Der 28-jährige Madlener kann auf mehrjährige Erfahrung im Juniorenbereich zurückblicken und konnte sich auch bei den Aktiven als Trainer der ersten und zweiten Mannschaft des SV Reute schon Meriten verdienen. Mit Wolfgang Branz und Marcel Stärk stehen ihm zwei engagierte Co-Trainer zur Verfügung, ergänzt wird das Trainerteam durch Fitnesscoach Patrick Schneider. Das komplette Trainerteam bringt viel Herzblut und Stallgeruch mit, die Verantwortlichen beider Vereine sehen die A-Junioren somit auch in der Saison 2021/2022 sehr gut aufgestellt. Optimistisch kann die vierte Punkterunde in Folge in der Bezirksstaffel angegangen werden.

Um die Jungs fit für die neue Saison zu machen, bleiben noch einige Wochen Zeit – Mitte September beginnt die neue Punkterunde.