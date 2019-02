Besonderheit der Kinderakademie hervorgehoben

Geschäftsführerin Silke Straßner hat die Kinder- und Jugendakademie Bad Waldsee am Montagabend im Gemeinderat vorgestellt. Dabei wurde deutlich, welch außergewöhnliche Institution sich da in der Kurstadt befindet. Am 4. Mai gibt es einen „Tag der offenen Akademie“.

„Die Kinder- und Jugendakademie ist eine herausragende Institution, die ihresgleichen sucht. Das gibt es sonst nur noch in Mannheim, Stuttgart und eben Bad Waldsee“, verdeutlichte Straßner den Stadträten die Besonderheit der Bildungseinrichtung. Von der fünften Klasse bis zum Abitur werden allen interessierten Schülern aus Nah und Fern unterschiedliche Kurse angeboten. Wie Straßner erläuterte, nehmen zwischen 60 bis 80 Schüler die etwa 40 Kurse pro Halbjahr an. „Jeder der möchte, kann dazu kommen“, betonte die Geschäftsführerin. Die Einrichtung finanziert sich über die Kursgebühren, Gelder vom Förderverein und des Regierungspräsidiums Tübingen sowie Spenden.

Die Teilnehmer kommen vorwiegend aus der Umgebung, wie beispielsweise Wangen, Ochsenhausen, Bad Wurzach und Ravensburg. Aus Bad Waldsee nehmen rund zehn Kinder die Angebote wahr – darunter Gymnasiasten und Realschüler. „Was sind das für Typen, die zu uns kommen?“, warf Straßner als Frage auf und beantwortete sie sogleich: „Es sind Schüler, denen das Lernen leicht fällt und die samstags Zeit und Lust haben, in die Akademie zu kommen.“ Und wer Lust am Lernzugewinn habe, der sei in der Einrichtung richtig.

Noch bis zum 31. Juli wird Straßner der Kinder- und Jugendakademie vorstehen, danach verlässt sie die Einrichtung auf eigenen Wunsch. Die Stelle wird daher in Abstimmung mit dem Schulamt Markdorf und dem Regierungspräsidium Tübingen neu ausgeschrieben. „Danke für ihre Arbeit“, lobte Bürgermeister Roland Weinschenk Straßners Engagement. Stadträtin Bernadette Behr (FW) bezeichnete die Kinderakademie als Leuchtturmprojekt: „Bildung von besonderen Menschen, angeboten von besonders engagierten Menschen.“