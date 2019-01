Besonderes Wetterphänomen über Bad Waldsee fotografiert

Ein besonderes Wetterphänomen hat Manuel Dobner am Freitagabend über Bad Waldsee und Aulendorf mit der Kamera festgehalten. Es handelt sich um einen sogenannten Halo. „Haloerscheinungen sind quasi runde Regenbögen am Himmel, die an Eiskristallen entstehen“, beschreibt Dobner das Naturereignis.

Der leidenschaftliche Fotograf wurde von seiner Verwandtschaft auf das Naturschauspiel aufmerksam gemacht und so ging sein Blick gegen 22 Uhr gen Himmel. „Ich habe das Dachfenster aufgemacht und sofort zur Kamera gegriffen“, erinnert sich der 28-Jährige an den Moment zurück. Am Bild selbst gefällt Dobner auch der Farbverlauf von hell zu dunkel. „So ein Phänomen findet nicht häufig statt, von daher ist das Bild schon cool“, sagt der Bad Waldseer, der von seinem Vater Helmut dazu aufgefordert wurde, den Schnappschuss an die „Schwäbische Zeitung“ zu senden.