Bernhard Schultes: „Vereine nicht vor den Kopf stoßen“

Auf unterhaltsame Weise trug Bernhard Schultes (FW) seine Haushaltsrede vor. Schultes forderte die zeitnahe Umsetzung des Sportentwicklungsplans: „Es wäre sehr unklug, die vielen beteiligten Vereine vor den Kopf zu stoßen und ein eigentlich recht vielversprechendes Rezept anbrennen zu lassen.“

Die Weiterentwicklung ist aus Sicht der Freien Wähler längst überfällig. Dass sich die Stadt in die Planungs-GmbH des Landkreises einzubringen hat, ist für Schultes eine klare Sache: „Nur so besteht die Chance, eine Entlastung von Gaisbeuren und Enzisreute auch jenseits von vollmundigen Ankündigungen der Politik zu realisieren.“ Nachdem die Stelle der Wirtschaftsförderung „nach viel zu langer Vakanz endlich wieder besetzt“ ist, müssten nun auch „offene Baustellen, wie die Zusammenarbeit mit dem HGV angegangen“ werden. Lob gab es für den neuen Führungsstil im Spital zum Heiligen Geist. Kritik übte Schultes an den Stadtwerken beziehungsweise an der Tatsache, dass die Pläne für einen eigenen Windpark gestoppt wurden.