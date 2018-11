Berliner Chefarzt Andreas Michalsen beim Ortsgespräch

Gast des nächsten, elften Ortsgespräches ist Andreas Michalsen, teilen die Sana Kliniken Landkreis Biberach mit. Er stammt aus Bad Waldsee und ist Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin sowie Bestsellerautor. Michalsen schildert am Freitag, 30. November, ab 20 Uhr in der Mälze des Grünen Baumes in Bad Waldsee seinen Weg von Bad Waldsee in die Charité und zeigt laut Mitteilung auf, dass die moderne Naturheilkunde durch ihre Verwurzelung in der Weltweiten traditionellen Medizin die angemessene globale Medizin darstellt. Die musikalische Untermalung des Abend bleibt noch ein Geheimnis. Einlass ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Es darf gespendet werden. Foto: Lehmann