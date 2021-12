Bergweihnacht in Ehrensberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Kinder und Erwachsene kamen zur Ehrensberger Bergweihnacht, am Freitagabend den 17. Dezember 2021. In der Dorfmitte begrüßte eine Ad-hoc-Bläsergruppe rund um Leonie Waibel vom Musikverein Haisterkirch die Besucher mit dem Adventslied „Macht hoch die Tür“. Der Stern von Bethlehem erzählte in Versen, schön vorgetragen von Mia Konrad, seine Sicht der Dinge auf die Geschehnisse von Christi Geburt. Bei der seit einige Jahren geschlossenen „Wirtschaft zur frohen Aussicht“ war dann im Halbdunkeln die verzweifelte Suche von Josef und Maria nach einer Herberge zu beobachten.

Nun setzten sich alle in Bewegung Richtung „Stall von Bethlehem“, der bei der Larentiuskapelle von tatkräftigen Ehrensbergern errichtet worden war. Mit bekannten Kirchenliedern wurde die Krippe gewürdigt. Jugendseelsorger Diakon David Bösl, der die Idee der Bergweihnacht vor dem vierten Advent aus der Schweizer Einsiedelei Tschütschi mitgebracht hatte, sprach allen Anwesenden den Segen zu und bedankte sich bei Familie Konrad und allen Freiwilligen, die dieses besondere Erlebnis ermöglichten. Zum Schluss durften sich die Kinder das Licht von Bethlehem aus der Laurentiuskapelle mit nach Hause nehmen.