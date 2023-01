Neuer Abfuhrtag: Bergeweise Gelbe Säcke bieten unschönes Bild in der Waldseer Altstadt

Auch in Bad Waldsee läuft die Abholung der Gelben Tonnen und Gelben Säcke nach Startschwierigkeiten Anfang 2022 inzwischen nahezu reibungslos, wie die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage unterstreicht.

Die zahlreichen Säcke voller Leichtverpackungen jedoch, die sich seit bald zwei Wochen in der Altstadt auftürmen, sprechen eine andere Sprache, kritisierte am Montag ein Bewohner der Innenstadt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Umstellung des Abfuhrtages von Montag auf Mittwoch sorgte über die Jahreswende in der Waldseer Innenstadt für eine große Ansammlung von Gelben Säcken (und anderem Müll), die ein unschönes Bild abgaben. (Foto: Sabine Ziegler)

Grund für diese hässlichen (und vom Wind zerrupften) Abfallansammlungen ist nach Angaben der Kommune die aktuelle Umstellung des Abfuhrtages von Montag auf Mittwoch, die Bürgern und Einzelhändlern über die Jahreswende schlicht entgangen ist.

Am Mittwoch dieser Woche wurden die vielen Säcke in der City und die überfüllten Gelben Tonnen am Frauenberg von der Firma Knettenbrech + Gurdulic aus Türkheim abgeholt, und der gewohnte Zwei-Wochen-Rhythmus beim Abfuhrtag dürfte wieder Ruhe ins System bringen. Das unschöne Bild, das die Kur- und Fremdenverkehrsstadt aufgrund der innerstädtischen Müllanhäufung an jedem Hauseck in den Weihnachtsferien bot, dürfte sich damit nicht wiederholen.

Umstellung des Abfuhrtages war „ungeschickt“

Das hofft nicht nur Ingrid Wölflingseder, Vorstandsmitglied im örtlichen Unternehmerforum: „Dass die von der Stadt gewünschte Umstellung des Abfuhrtages ausgerechnet nach den abfallintensiven Feiertagen erfolgte und sich der gewohnte 14-tägige Abholrhythmus dadurch um fast zehn Tage verlängerte, das war etwas ungeschickt – zurecht stören sich Einheimische und Gäste an diesem Bild von unserer Altstadt“, so die Geschäftsfrau dazu.

Nach ihrer Beobachtung haben viele Haushalte den im Dezember bereitgestellten Abfallkalender 2023 mit den neuen Abfuhrtagen nicht angeschaut und die Säcke wie gewohnt nach 14 Tagen montags bereitgestellt.

„Und wo einmal ein Sack steht, da kommen schnell weitere hinzu und am Ende sieht’s dann eben leider so aus wie derzeit.“ Wölflingseder ist auch der Meinung, dass diese „Sack-Lösung“ für Haushalte in der eng bebauten Altstadt mit fehlenden Unterstellmöglichkeiten für die Gelben Tonnen nicht von Dauer sein könne.

In ihrer Eigenschaft als Stadträtin möchte sie dieses Thema deshalb im Gremium nochmals diskutieren. „Diese Säcke liegen überall und manchmal tagelang herum, werden vom Wind davongetragen oder reißen auf und die Verpackungen fliegen durch die Straßen – das kann es nicht sein“, hofft Wölflingseder langfristig auf eine bessere Idee.

Säcke sollen weniger lange herumstehen

Im Rathaus ist man indes froh, dass es nach einjähriger Wartezeit mit der beantragten Umstellung des Abfuhrtages von Montag auf Mittwoch zum kalendarischen Jahresanfang 2023 geklappt hat. Wie berichtet, hatten dies Stadträte vorgeschlagen, nachdem viele Privathaushalte und Geschäftsleute ihre Säcke bereits am Freitagabend oder an den Samstagen auf die Straße stellten und sie dort über das Wochenende herumlagen, was in den engen Gassen ein Problem war.

Vom Mittwoch als neuem Abholtag in der City erhofft sich die Stadtverwaltung, dass diese Leichtverpackungen wie Joghurtbecher, Tetrapacks, Folien und Metalldosen kurzfristig am Dienstagabend oder sogar erst am Mittwochfrüh vor die Häuser gestellt werden.

Und wie stand’s um die öffentliche Kommunikation in Sachen „Umstellung auf einen neuen Abfuhrtag“, nachdem bei vielen Waldseerinnen und Waldseern dieses Thema offenbar nicht angekommen ist über die Feiertage?

Wie Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel im Gespräch mit der SZ betonte, sei von der Kreisbehörde und von der Kurstadt selbst auf den neuen Abfallkalender, die aktuelle Abfall-App des Landkreises und auf die geänderten Abfuhrtage für die Gelben Tonnen und Säcke hingewiesen worden.

Sich von der App „anpiepsen“ lassen

„Auch in der kostenlos zugestellten Vollauflage des Amtsblattes war die Neuerung vermerkt“, so die Stadtsprecherin dazu weiter. Sie rät dazu, immer erst einen Blick in den Müllkalender des Kreises zu werfen, der im Internet heruntergeladen und ausgedruckt werden kann, oder sich von der App „anpiepsen“ zu lassen, um solche tagelangen Müllanhäufungen in der Altstadt oder in den Wohngebieten künftig zu vermeiden.

Nach vielen Beschwerden im vergangenen Jahr behält das städtische Bürgerbüro Bad Waldsee übrigens auch heuer seinen Service bei und druckt auf Wunsch von Haushalten ohne Internetzugang den Abfallkalender 2023 gerne aus, wie die Pressestelle betont.