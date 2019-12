Bergatreute und Bad Waldsee verlängern Zusammenarbeit

In der vergangenen Woche haben Bürgermeister Roland Weinschenk und sein Bergatreuter Amtskollege Helmfried Schäfer die Verlängerung der Zusammenarbeit der beiden Kommunen im Bereich Integrationsmanagement vereinbart.

Dieses ist nur eines der zahlreichen Gebiete, in denen die beiden Gemeinden eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Auch in den Bereichen Baurecht, Bauleitplanung oder Straßenverkehrsrecht bestehe eine enge Kooperation, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee.

Die Integrationsarbeit der beiden Gemeinden leisten kommunale Mitarbeiter und die Johanniter. Finanziell gefördert wird die Integrationsarbeit vom Land Baden-Württemberg.