Über die weiteren Bauarbeiten der Sport- und Freizeitflächen am Stadtsee beim Skaterplatz berät der Verwaltungsausschuss in einer öffentlichen Sitzung am Dienstag, 22. März, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Darüber hinaus wird sich das Gremium mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Waldsee befassen sowie mit dem Integrationsbericht.