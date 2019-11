Beratung rund um Mathematik

Die Verantwortlichen des Studienkreises in Bad Waldsee, Friedhofstraße 13, laden Kinder, Jugendliche und deren Eltern noch bis 22. November zu speziellen Beratungswochen zu Mathematik ein. Eingebettet ist laut Pressebericht am 12. November ein sogenannter „I-love-Mathe-Tag“. Diesen Aktionstag habe der Nachhilfeanbieter ins Leben gerufen, um zu signalisieren, dass Mathematik besser als der Ruf sei. Für viele gelte das Fach als trocken, kompliziert und alltagsfremd, heißt es in der Ankündigung. Mathematik sei das Nachhilfefach Nummer eins, welches Schülerinnen und Schülern am häufigsten Probleme bereitet.

Zur Unterstützung stellt der Studienkreis online ein kostenloses Mathepaket im Internet zur Verfügung. Unter studienkreis.de/mathehilfe sind zahlreiche Übungsaufgaben und Lernvideos zu wichtigen Themen bis einschließlich der zehnten Klasse zu finden. Unter www.ilovemathe.de hat das Institut Unterhaltsames, Witziges und Wissenswertes aus der Welt der Zahlen, Formeln und Funktionen zusammengestellt.

„Mathe kann richtig spannend sein und sogar Spaß machen“, sagt Albert Lex, Mathe-Experte beim Studienkreis. Er selbst hatte als Schüler Probleme in Mathe, ist nach einem Aha-Erlebnis jedoch zum Mathefan und später zum Mathematiklehrer geworden. Lex vergleicht das Schulfach mit einer Leiter. „Wenn einzelne Sprossen fehlen, kommt man nur mühsam weiter. Mathematik verzeiht keine Lücken.“ Der Studienkreis-Mitarbeiter betont zudem, wie wichtig es Schülern schon ab der fünften Klasse sei, selbstbestimmt zu lernen. Das sei in der Schule häufig nicht gegeben.