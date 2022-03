Ein Benefizkonzert, bei dem Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt werden, findet am Sonntag, 27. März, ab 17 Uhr in der Kirche St. Peter in Bad Waldsee statt. Das teilt die katholische Kirchengemeinde St. Peter mit. Zu hören sein wird Vokal- und Orgelmusik unter der Leitung von Nikolai Geršak.