Benefizfrühschoppenkonzert für Ukraineflüchtlinge am 10. April in Reute

Anlässlich des Ukrainekriegs veranstaltet der Musikverein Reute-Gaisbeuren am Sonntag, 10. April, um 11 Uhr in der Durlesbachhalle Reute ein Benefizfrühschoppenkonzert zugunsten der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Eintritt zur Benefizveranstaltung ist frei, die eingehenden Geldspenden werden direkt dort eingesetzt, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Das teilt der Musikverein mit.

Die Stadt Bad Waldsee habe dazu ein Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren IBAN: DE64 6006 9350 0023 1700 00 eingerichtet. Auch unabhängig vom Benefizkonzert können dort jederzeit Spenden getätigt werden.

Dirigent Erich Steiner und seine Musikerinnen und Musiker haben ein bunt gemischtes Programm von traditioneller Blasmusik über Solos bis hin zu zeitgenössischen Arrangements einstudiert. Auch Titel mit Gesang werden dargeboten und sollen die Zuhörerschaft erfreuen. Den Gästen werden während des Frühschoppenkonzerts Getränke und kleine Speisen angeboten.